Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Korrektur der Pressemitteilung v. 12.44 Uhr "Drei Unfallfluchten auf Parkplätzen - Polizei sucht Zeugen"

Rotenburg (ots)

Richtig muss es heißen:

Bereits Ende Oktober, am Mittwoch, den 30.10., ist es auf dem Parkplatz des Reha-Zentrums an der Alfred-Kettner-Straße in Gyhum ebenfalls zu einer ärgerlichen Unfallflucht gekommen...

