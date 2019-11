Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Falsche Polizeibeamte - Senioren lassen sich nicht beirren ++ Diebstähle von Spiegelgläsern häufen sich ++ Schwenkverteiler vom Güllefass gestohlen ++ Unfall beim Abbiegen ++

Rotenburg (ots)

Falsche Polizeibeamte - Senioren lassen sich nicht beirren

Zeven. Mindestens sechs Zevener Bürger haben am Dienstagabend Anrufe von falschen Polizeibeamten bekommen. Zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr klingelte bei ihnen unerwartet das Telefon. Am Draht waren in allen Fällen Männer, die zum Teil akzentfrei Deutsch, aber auch mit ausländischen Akzent sprachen. Ein Anrufer stellte sich als "Herr Brinkmann von der Polizei", ein anderer als "Oliver Kühn von der Polizei Zeven" vor. In allen Fällen erzählten die Unbekannten von festgenommenen Einbrecher, bei denen Hinweise auf die angerufenen Zevener gefunden worden wären. Die Angerufenen, allesamt Senioren zwischen 65 und 75 Jahren, ließen sich nicht beirren. Sie legten auf und informierten die richtige Polizei über die Anrufe.

Diebstähle von Spiegelgläsern häufen sich

Zeven. Spiegelgläser von elektrischen Außenspiegel stehen derzeit hoch im Kurs von unbekannten Dieben. In der Nacht zum Dienstag bauten sie im Nord-West-Ring beide Gläser von einem geparkten Mercedes ab. Dazu trennten sie in aller Schnelle die Kabel durch und machten sich dann aus dem Staub. In der Godenstedter Straße waren sie nicht so geschickt. Auf die gleiche Weise montierten sie ein Spiegelglas von einem BMW X1 ab. Das zweite Glas ging jedoch zu Bruch.

Unfall beim Abbiegen

Rotenburg. Eine 62-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Glockengießer Straße verletzt worden. Eine 58-jährige Autofahrerin hatte kurz nach 18 Uhr nach links in die Wallbergstraße abbiegen wollen und dabei vermutlich den entgegenkommenden Hyundai der 62-Jährigen übersehen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Schwenkverteiler vom Güllefass gestohlen

Selsingen. Einen Schwenkverteiler für Gülle haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in der Hauptstraße gestohlen. Sie montierten das Anbauteil des Herstellers Möscha von einem Güllefass, das auf einem landwirtschaftlichen Betriebsgelände stand, ab. Die Polizei geht von einem Sachschaden von mehreren hundert Euro aus.

Einbruch in Mehrparteienhaus

Visselhövede. Unbekannte sind am Dienstag in einem Mehrparteienhaus an der Zollikoferstraße in eine Erdgeschosswohnung eingedrungen. Zwischen 9 Uhr und 19.30 Uhr drückten sie ein verschlossenes Fenster auf. Anschließend gingen die Unbekannten in der Wohnung auf die Suche nach Beute. Gefunden haben sie vermutlich nichts.

Einbruch im Hagebuttenweg

Zeven. Am Dienstag ist es im Hagebuttenweg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Zwischen 14 Uhr und 19.30 Uhr, vermutlich aber bei Einbruch der Dunkelheit, hebelten sie eine Terrassentür auf der Seite des Hauses auf und drangen in die Wohnung ein. Die Unbekannten durchstöberten alle Räume und fanden im Schlafzimmer in einem Nachttisch Schmuck. Damit verließen sie den Tatort.

Zeugin beobachtet Unfallflucht

Rotenburg. Eine aufmerksame Zeugin hat am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz an der Straße Am Pferdemarkt eine Unfallflucht beobachtet und der Polizei gemeldet. Nach ihren Angaben sei ein Mercedes-Transporter kurz nach 15 Uhr vorwärts aus einer Parkbox gefahren und habe dabei einen Audi Q3 beschädigt. Die Frau konnte sich das Kennzeichen merken und den Unfallverursacher recht deutlich beschreiben. Mit diesen Angaben wird die Rotenburger Polizei ihre Ermittlungen in Sachen Unfallflucht führen.

21-Jährige bei Unfall verletzt

Reeßum/Platenhof. Am Dienstagnachmittag ist eine 21-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Platenhofer Straße zwischen Schleeßel und Mulmshorn verletzt worden. Auf der engen Fahrbahn kam die junge Frau gegen 16.30 Uhr mit ihrem Seat Leon zunächst von der Fahrbahn ab. Auf dem Grünstreifen verlor sie die Kontrolle über den Kleinwagen, geriet ins Schleudern und kollidierte mit zwei Straßenbäumen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die 21-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund sechstausend Euro.

