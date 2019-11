Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Reh auf der Straße - Auto landet am Straßenbaum ++ Unter Alkohol und Drogen auf dem E-Scooter ++ Baggerschaufel gestohlen ++ Enkeltrick bleibt in Mode ++ Unfall beim Abbiegen ++

Rotenburg (ots)

Reh auf der Straße - Auto landet am Straßenbaum

Tarmstedt. Bei einem unachtsamen Bremsmanöver ist am Montagabend ein 39-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 133 von Tarmstedt in Richtung Grasberg unterwegs, als er im rechten Seitenraum ein Reh sah. Um eine Kollision mit dem Tier zu vermeiden, trat er auf das Bremspedal seines Renault Megane. Der Wagen geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte der Renault mit einem Straßenbaum. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Er wurde im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei bei einem drohenden Wildunfall zwar zu bremsen, das Lenkrad dabei aber unbedingt festzuhalten und auf gefährliche Lenkmanöver zu verzichten.

Unter Alkohol und Drogen auf dem E-Scooter

Zeven. Für einen 32-Jährigen endete die Fahrt auf einem E-Scooter am späten Montagabend auf der Polizeiwache in Zeven. Die Beamten hatten die Fahrt des Mannes in der Straße Hinter der Ahe gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass er offensichtlich unter der Einwirkung eines Alkohol-/Drogenmix stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamine. Zu allem Überfluss hatte der 32-Jährige sein kleines Elektrofahrzeug auch nicht versichert. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Baggerschaufel gestohlen

Rotenburg. In den zurückliegenden Tagen haben unbekannte Täter in der Straße Zur Kumpwisch eine 30er Baggerschaufel gestohlen. Das Anbauteil lag auf der Ladefläche eines Anhängers in Höhe der Kläranlage. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04261/9470 an die Rotenburger Polizei.

Enkeltrick bleibt in Mode

Rotenburg. Mit dem Enkeltrick haben unbekannte Täter am Montag versucht, an das Geld mehrerer Rotenburger Bürger zu kommen. In den meisten Fällen meldete sich ein Anrufer als Angehöriger, der für einen Wohnungskauf dringend Geld benötige. In einem anderen Fall gab sich eine Anruferin bei einer 61-Jährigen als alte Schulfreundin aus. In allen Fällen blieb es bei dem ärgerlichen Anruf. Die Angerufenen, in der Regel Senioren, ließen sich nicht täuschen und legten auf.

Unfall beim Abbiegen

Buchholz. Bei einem unglücklichen Überholmanöver auf der Kreisstraße 210 sind am Montagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 55-jähriger Fahrer eines Lastwagens hatte gegen 8.30 Uhr in Höhe des Friedhofs nach links abbiegen wollen. Ein nachfolgender 27-jähriger Autofahrer erkannte diese Absicht zu spät und setzte mit seinem Ford Fiesta zum Überholen an. Bei der Kollision zogen sich beide Beteiligte leichte Verletzungen zu.

