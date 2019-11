Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, K 5333 - Rollerfahrer nach Überholmanöver schwer verletzt

Gengenbach (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein Rollerfahrer am Dienstagnachmittag nach einem gefährlichen Überholmanöver in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Feststellungen wollte der 54 Jahre alte Zweirad-Lenker kurz vor 14:30 Uhr auf dem Weg in Richtung Fußbach einen vor ihm auf der Kreisstraße fahrenden Lastwagen überholen. Kaum war der 54-Jährige auf die Gegenfahrspur ausgeschert, prallte er frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 40-Jährigen zusammen. Nach einer notärztlichen Versorgung wurde der Rollerfahrer mit einem Rettungswagen abtransportiert. Die K 5333 ist derzeit noch komplett gesperrt bis die Bergungs- und Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind. Der Roller und der Golf dürften nicht mehr zu reparieren sein. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell