POL-MS: Angriff in Beckum - Mordkomission beim Polizeipräsidium Münster eingerichtet

Münster/Warendorf (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster, Polizei Warendorf und Polizei Münster

Nach einem Angriff auf einen 45-Jährigen am Sonntagmorgen (8.9., 5.27 Uhr) an der Alleestraße in Beckum wurde bei der Polizei Münster eine Mordkommission eingerichtet.

Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Beschuldigte den Mann an seiner Wohnanschrift abgefangen und attackiert haben. Der Angegriffene stetzte sich unter anderem mit Pfefferspray zur Wehr und verletzte möglicherweise mindestens einen der Beschuldigten. Die mutmaßlichen Angreifer flüchteten. Zeugen riefen Polizei und Rettungskräfte.

"Der 45-Jährige wurde unter anderem im Kopfbereich verletzt, im Krankenhaus notoperiert und konnte noch nicht zum Geschehen befragt werden", erläuterte der Leiter der Mordkommission, Kriminalhauptkommissar Frank Schneemann.

Einer der Beschuldigten begab selbst ins Krankenhaus und konnte dort von Polizisten festgenommen werden. Es handelt sich um einem 44-jährigen Beckumer.

"Um die Tat zu rekonstruieren und die bislang unbekannten Hintergründe zu ermitteln werden nun Spuren gesichert und weitere Zeugen befragt", erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Möglicherweise liegt das Motiv für den Angriff im privaten Bereich."

Die Ermittlungen, auch zum zweiten flüchtigen Beschuldigten, dauern an.

Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0172 2913810 zur Verfügung.

