POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer

Am 11.07.2019, gegen 16.10 Uhr, befuhr ein Kradfahrer in einer Gruppe von weiteren drei Krädern die L 103 aus Richtung Kennfus kommend in Richtung Bad Bertrich. Ausgangs einer Linkskurve verbremst sich wohl der 50 jährige Kradfahrer, kommt zu Fall und gerät gegen die Leitplanke. Hierdurch erlitt er einen komplizierten Armbruch und wird mit dem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung ins Brüderhaus nach Trier geflogen. Am Krad entstand nur wenig Schaden.

