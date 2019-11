Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einschleichdiebstahl in zwei Discountern ++ Kind läuft auf die Fahrbahn und verursacht Auffahrunfall ++ Taschendiebstahl beim Einkaufen ++ Gartenarbeiter bestehlen Seniorin ++

Einschleichdiebstahl in zwei Discountern

Rotenburg. Unbekannte Einschleichdiebe haben am Mittwochvormittag in zwei Rotenburger Discountern am Wümmepark und am Grafeler Damm Beute gemacht. In beiden Fällen nutzten die Täter eine günstige Gelegenheit, um unbemerkt in die Lagerräume einzudringen. In den Aufenthaltsräumen der Mitarbeiter plünderten sie deren Portemonnaies. Im Discounter am Wümmepark wurde ein Täter bei der Tat überrascht. Er ergriff sofort die Flucht. Der Unbekannte wird als etwa 180 cm großer, kräftiger Mann mit Bart beschrieben. Er hatte insgesamt ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Bei der Tat trug er eine olivgrüne Jacke und darunter ein weißes T-Shirt. Auf dem Kopf hatte der Mann eine Wollmütze. Sachdienliche Hinweise zur Fluchtrichtung oder zu möglichen Täterfahrzeugen bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/9470.

Kind läuft auf die Fahrbahn und verursacht Auffahrunfall

Wistedt. Ein Kleinkind, das zwischen Wistedt und Hofkoh in Höhe "In der großen Hörn" auf die Fahrbahn der Landesstraße 133 gelaufen ist, hat am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall mit Verletzten verursacht. Ein 52-jähriger Autofahrer hatte den eineinhalb-jährigen Jungen gegen 16.30 Uhr auf der Fahrbahn bemerkt und die Gefahr sofort erkannt. Der Mann leitete eine Vollbremsung ein und konnte seinen Mercedes noch vor dem Kind stoppen. Einer nachfolgenden 20-jährigen Autofahrerin gelang das nicht. Sie fuhr mit ihrem Mercedes auf den Vordermann auf. Sowohl der 52-Jährige, als auch die 20-Jährige wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Kind blieb zum Glück unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1.500 Euro.

Taschendiebstahl beim Einkaufen

Bremervörde. Am Mittwochvormittag ist eine 60-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt an der Zevener Straße Opfer von Taschendieben geworden. Sie hatte während ihres Einkaufs ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt und kurz aus den Augen gelassen. Das nutzten die Täter, um daraus ihre schwarze Geldbörse mit Bargeld, Personalausweis und Bankkarten zu stehlen.

Gartenarbeiter bestehlen Seniorin

Alfstedt. Eine 81-jährige Frau ist am Mittwoch von noch unbekannten Gartenarbeitern bestohlen worden. Für zweihundert Euro sollten die Männer Arbeiten im Garten der Seniorin verrichten. Die Frau holte im Beisein der Täter den Lohn aus einem Wertdepot und zahlte sie schon vor Arbeitsbeginn aus. Nach etwa einer Stunde machten die Arbeiter eine Pause und verließen das Anwesen. Vermutlich hatten sich die Unbekannten unbemerkt im Haus der Frau umgeschaut und dort Beute gemacht. Als die Männer nicht mehr zurückkehrten, stellte die 81-Jährige fest, dass Geld aus ihrem Portemonnaie, einem Sparschwein und einer Dose fehlte.

Buntmetalldiebstahl beim alten Schlachthof

Zeven/Aspe. In der Nacht zum Montag ist es auf dem ehemaligen Schlachthof am Tannenkamp zu einem Buntmetalldiebstahl gekommen. Mit einem größeren Fahrzeug fuhren unbekannte Täter auf der Rückseite des Gebäudes über einen abgeernteten Maisacker. Sie schnitten einen Zaun auf und machten sich auf dem Gelände und im Gebäude auf die Suche nach Kupfer. Wieviel sie tatsächlich erbeutet haben, ist noch unklar.

Anschließen ist besser - teures E-Bike gestohlen

Zeven. Ein unbekannter Fahrraddieb hat am Mittwochnachmittag direkt am Zevener Rathaus ein teures Damen-E-Bike gestohlen. Die 64-jährige Besitzerin stellte ihr schwarzes Elektrorad der Marke RIXE, Model Bordeaux, gegen 16.30 Uhr rechts neben der Eingangstür ab und sicherte es mit einem Rahmenbügelschloss. Als sie gegen 19 Uhr wieder nach Hause radeln wollte, war das gute Stück weg. Auffällig an dem gestohlen E-Bike ist der Tiefeinstieg und ein fest verschraubter Fahrradkorb. Die Polizei geht von einem Schaden von über zweitausend Euro aus. Sachdienlichen Hinweise bitte unter Telefon 04281/93060. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei, Fahrräder nicht nur abzuschließen, sondern - wenn möglich - an Laternen oder Rohrrahmen anzuschließen.

Ohne Führerschein unterwegs

Ahausen. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Mittwochnachmittag einen 35-jährigen Autofahrer erwischt, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Beamten stoppten seinen Wagen gegen 15 Uhr auf der Unterstedter Straße. Bei der Kontrolle kam heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt.

Unfall auf glatter Straße - Fahrerin und Beifahrer verletzt

Kirchwalsede. Am Mittwochmorgen ist eine 35-jährige Autofahrerin auf der Kreisstraße 209 zwischen Kirchwalsede und Riekenbostel verunglückt. Bei Eisglätte kam ihr Smart gegen 8 Uhr zunächst ins Schleudern und dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei zogen sich die Frau und ihr 15-jähriger Sohn leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über dreitausend Euro.

