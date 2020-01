Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Roller beschädigt und Akku gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am Sonntagnachmittag die Polizei, weil er auf dem Parkplatz "Schweinsdell" einen beschädigten E-Roller vorfand. Am Fahrzeug wurde offensichtlich der Akku ausgebaut. Vor Ort bestätigte sich die Vermutung des Mannes. Der Miet-Roller wurde sichergestellt und mit zur Dienststelle genommen. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Die Telefonnummer lautet 0631 /369 2150.

