Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Donnerstagmorgen am Ellernkrug ereignet hatte, verletzten sich zwei Menschen leicht. Gegen 6:15 Uhr beabsichtigte ein 35-jähriger Mann aus Detmold mit seinem Opel Corsa von der Detmolder Straße aus nach links in die Pivitsheider Straße einzubiegen. Dabei missachtete er den Vorrang einer 34-jährigen Frau aus Lage, die mit ihrem Opel Astra in Richtung Detmold unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß beider PKW verletzten sich die Fahrzeugführer. Sie wurden zur Untersuchung ins Klinikum verbracht und konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro. An der Unfallkreuzung kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell