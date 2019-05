Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Wiederholter Aufbruch an Vorsprühgerät (29-0905)

Römerberg (ots)

08.05.2019, 22.30 Uhr - 09.05.2019, 10.00 Uhr In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte auf dem Gelände der Total Tankstelle in der Germersheimer Straße den Kassenbehälter des Vorsprühgeräts aufgehebelt und das Münzgeld in Höhe von circa 10 Euro entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei 100 Euro. Das Vorsprühgerät wurde bereits am 26.4.2019 von Unbekannten aufgebrochen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

