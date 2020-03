Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Westorf. Rollerfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich der 57-jährige Fahrer eines Rollers (Kleinkraftrad) am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall zu. Gegen 13:20 Uhr befuhr er mit seinem Gefährt die Talstraße in Richtung Talle. An der Einmündung Wentorf übersah die 48-jährige Fahrerin eines VWs beim Abbiegen auf die Talstraße den Rollerfahrer. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge stürzte der 57-Jährige. Der VW landete im angrenzenden Straßengraben. Der Rollerfahrer musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren werden. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

