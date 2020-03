Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen-Gauangelloch: Am Steuer eingeschlafen und gegen Hauswand geprallt - Kind leicht verletzt

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weil ein 55-jähriger Autofahrer am Samstag gegen 13.20 Uhr auf der Hauptstraße am Steuer seines Autos kurz eingeschlafen ist, kam es zum Unfall. Dabei wurde ein mitfahrender zehnjähriger Junge leicht verletzt, an dem Auto entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Zeugen gaben an, dass der Fahrer langsam nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand bzw. ein Hoftor prallte. Das leichtverletzte Kind wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht, der Fahrer blieb unverletzt. Ein Alkoholtest verlief negativ. Der Führerschein des 55-Jährigen wurde sichergestellt. Das Auto musste abgeschleppt werden, der Hauseigentümer war vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell