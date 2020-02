PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 09.02.2020

Limburg (ots)

-Zimmerbrand in Dornburg-Frickhofen- Am heutigen Sonntag, gegen 13.45 Uhr, kam es in Frickhofen zu einem Zimmerbrand in einem Zweifamilienhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten ein Stuhl und Bekleidungsgegenstände in einem Abstellraum in Brand. Die beiden Bewohner versuchten zunächst die Flammen selbstständig zu löschen, was jedoch misslang. Durch die Feuerwehren Frickhofen und Dorndorf konnte der Brand dann schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es wurde niemand verletzt; die restlichen Räume der Wohnung blieben bewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

