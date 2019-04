Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer kollidiert beim Abbiegen mit entgegenkommender Renault-Fahrerin - Eine Person verletzt

Heidelberg (ots)

Am Iqbal-Ufer kam es am Dienstag, gegen 12:20 Uhr, zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem eine 62-jährige Renault-Fahrerin leicht verletzt wurde. Ein 22-jähriger Citroen-Fahrer war in Richtung Mannheimer Straße unterwegs und wollte kurz vor der Ernst-Walz-Brücke nach links abbiegen. Hierbei missachtete er allerdings die Vorfahrt der entgegenkommenden Renault-Fahrerin und stieß mit dieser frontal zusammen. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde vor Ort von Rettungssanitätern behandelt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

