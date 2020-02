PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 07.02.2020

Limburg (ots)

1. Hochwertige Werkzeuge aus Wohnhaus entwendet, Limburg-Ahlbach, Schillerstraße, Sonntag, 02.02.2020, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 05.02.2020, 13.30 Uhr

(si)Auf hochwertige Baumaschinen hatten es Einbrecher zwischen Sonntag und Mittwoch in der Schillerstraße im Limburger Stadtteil Ahlbach abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich durch eine Kellertür Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten das leerstehende Einfamilienhaus, welches gerade saniert wird, nach Wertgegenstände. Aus dem Gebäude entwendeten die Täter dann mehrere Werkzeuge im Wert von mindestens 7.000 Euro, zu denen unter anderem ein Bohrhammer, ein Winkelschleifer sowie ein Lasermessgerät zählen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Autoaufbrecher schlagen zu, Beselich, Feldweg an der L 3022 zwischen Obertiefenbach und Steinbach, Donnerstag, 06.02.2020, 14.40 Uhr bis 15.15 Uhr

(si)Am Donnerstagnachmittag haben Autoaufbrecher auf einem Feldweg im Bereich der Landesstraße 3022 zwischen Obertiefenbach und Steinbach zugeschlagen. Die Unbekannten zerstörten eine Scheibe der Beifahrerseite des dort abgestellten schwarzen BMW X 82 und entwendeten durch die entstandene Öffnung eine auf dem Beifahrersitz zurückgelassene Geldbörse. Der dabei entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Betrüger gibt sich als angeblicher Microsoft-Mitarbeiter aus, Löhnberg, Festgestellt: Donnerstag, 06.02.2020 (si)Unangekündigt klingelt das Telefon und ein angeblicher Mitarbeiter von Microsoft teilt mit, dass Fernwartungsarbeiten am PC des Angerufenen nötig sind. So war es auch im Falle eines 68-jährigen Mannes aus Löhnberg. Tatsächlich wollte der Anrufer jedoch nicht helfen, sondern an das Geld des Geschädigten gelangen. Während des Gespräches erschlich sich der Anrufer das Vertrauen des Mannes, so dass dieser seine Karten- und Kontodaten an den Betrüger übermittelte. Mit Hilfe dieser Daten wurden dann über 1.000 Euro vom Konto des Mannes abgebucht. Immer wieder gelingt es geschickt vorgehenden Trickbetrügern, mit dieser Masche Bargeld zu erbeuten. Die Polizei warnt daher dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie niemals Geld!

4. Dachplatten auf Zufahrt von Kieswerk illegal entsorgt, Brechen-Niederbrechen, Auf der Eich, Montag, 03.02.2020, 18.00 Uhr bis Dienstag, 04.02.2020, 06.00 Uhr

(si)Zwischen Montag und Dienstag haben Unbekannte auf der Zufahrt zu einem Kieswerk in der Straße "Auf der Eich" in Niederbrechen mehrere Dachplatten sowie Grünschnitt illegal entsorgt. Die Platten lagen übereinandergestapelt in einer dortigen Ausweichbucht. Den Grünschnitt hatten Unbekannte nur wenige Meter von den Dachplatten entfernt abgelegt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden in beiden Fällen gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Fahrräder vor Wohnhaus entwendet, Waldbrunn-Hausen, Langstraße, Donnerstag, 06.02.2020, 21.00 Uhr bis 21.20 Uhr

(si)Am Donnerstagabend haben Unbekannte in der Langstraße in Waldbrunn-Hausen zwei Fahrräder entwendet. Das grüne Mountainbike und das schwarze Herrenrad im Wert von rund 500 Euro standen zwischen 21.00 Uhr und 21.30 Uhr vor einem dortigen Wohnhaus. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Montageschaum in Auspuff gesprüht, Bad Camberg, Robert-Bosch-Straße, Donnerstag, 06.02.2020, 08.30 Uhr bis 16.00 Uhr

(si)Im Laufe des Donnerstages haben Unbekannte in der Robert-Bosch-Straße in Bad Camberg Montageschaum in den Auspuff eines silbernen Citroen Berlingo gesprüht. Der Pkw stand zwischen 08.30 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz eines dortigen Bettengeschäftes, als die Täter zuschlugen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

7. Audi beschädigt, Limburg-Linter, Großer Ring, Donnerstag, 06.02.2020, 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr

(si)Am Donnerstagnachmittag wurde in der Straße "Großer Ring" in Linter ein geparkter Audi A 4 beschädigt. Die Unbekannten traten zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr augenscheinlich gegen den blauen Pkw und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

8. Toyota Yaris bei Alleinunfall erheblich beschädigt, Landesstraße 3046, zwischen Waldernbach und Fussingen, Donnerstag, 06.02.2020, 10.30 Uhr

(si)Am Donnerstagvormittag wurde auf der Landesstraße 3046 zwischen Waldernbach und Fussingen ein Toyota Yaris bei einem Alleinunfall erheblich beschädigt. Die 23 Jahre alte Fahrerin war mit ihrem Pkw auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Fussingen unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab- und in einem Graben zum Stilstand kam. Glücklicherweise blieb die 23-jährige Fahrerin bei dem Unfall unverletzt. Der an dem Toyota entstandene Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Zudem war der Yaris nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

9. Kleinbus bei Unfallflucht beschädigt, Bad Camberg-Erbach, Schellersberg, Donnerstag, 06.02.2020, 16.15 Uhr bis Freitag, 07.02.2020, 04.45 Uhr

(si)Zwischen Donnerstag, 16.15 Uhr, und Freitag, 04.45 Uhr, wurde in der Straße "Schellersberg" im Bad Camberger Stadtteil Erbach ein Opel Vivaro bei einer Unfallflucht beschädigt. Der blaue Kleinbus parkte gegenüber dem Parkplatz einer dortigen Kirche, als ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen die Beifahrerseite des Opel fuhr und im Anschluss unerkannt die Flucht ergriff. Der entstandene Sachschaden an dem Opel wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

10. Aktueller Blitzerreport für den Kreis Limburg-Weilburg

(si)Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Freitag: Bundesstraße 49, Ahlbacher Spange, Richtung Weilburg

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

