POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg am Samstag, 08.02.2020

Autoknacker in Brechen unterwegs:

Tatort: 65611 Brechen Tatzeit: Fr., 07.02.2020 bis Sa., 08.02.2020, 08:00 h Dreimal in Niederbrechen und einmal in Oberbrechen gingen Automarder abgestellte PKW der Marke BMW an. Die Fahrzeuge wurden aufgebrochen oder es wurde die Scheibe eingeschlagen. Diebesgut und Ziel der Autoknacker waren Lenkräder und Teile der Elektronik im Armaturenbrett. An den Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sach- und Eigentumsschaden. Die Kriminalpolizei nahm die Anzeigen auf und führte Spurensicherung durch. Hinweise auf tatverdächtige Personen, welche in der Nacht von Freitag auf Samstag im Raum Brechen beobachtet wurden nimmt die Kripo Limburg zu Rufnummer 06431/91400 entgegen.

Alkohol und Drogen im Straßenverkehr:

Ereignisort: 65549 Limburg und angrenzende Stadtteile Ereigniszeit: Fr., 07.02.2020 bis Sa., 08.02.2020, 08:00 h, Nachtzeit Bei mehreren Verkehrskontrollen in und um Limburg in der Nacht von Freitag auf Samstag stellte die Polizei bei vier Fahrzeugführern fest, dass durch den Konsum von Alkohol oder Drogen keine Tüchtigkeit mehr bestand, Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum zu führen. Zwei Fahrzeugführer waren sogar nicht mal mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatten gleichzeitig Drogen und Alkohol zu sich genommen. Alle Vorfälle wurde angezeigt. Vorgelegte Führerscheine, so noch vorhanden, wurden einbehalten. Die Tatverdächtigen mussten sich einer Blutprobe unterziehen und das Führen jedweder Kraftfahrzeuge wurde untersagt.

Für den Bereich der Polizei Weilburg

Diebstahl aus Pkw

Tatort: 35789 Weilmünster, Weilstraße, auf einem Krankenhausgelände Tatzeit: Donnerstag, 06.02.202 zwischen 12.15 Uhr und 20.15 Uhr Im genannten Tatzeitraum wurde aus einem Pkw, Ford Fiesta, Farbe schwarz ein schwarzer Geldbeutel mit Bargeld und Ausweispapieren entwendet. Hinweise an die Polizei in Weilburg unter 06471-93860 werden erbeten.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Tatort: Merenberg, Barig-Selbenhausen Tatzeit: Freitag, 07.02.2020, 10.45 Uhr Bei dem 24jährigen Fahrer eines Pkw Mercedes wurde bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

