Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuberischer Diebstahl in Firma

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sieker - Ein Mann verteidigte am Mittwoch, 12.06.2019, auf seiner Flucht in einem Firmengebäude an der Oldentruper Straße seinen erbeuteten Computer Tower und wurde gewalttätig.

Eine 29-jährige Angestellte bemerkte gegen 17:10 Uhr ein lautes Poltern in dem Gebäude in Nähe der Einmündung der Stralsunder Straße. In einem Flur erkannte sie einen fremden Mann, der einen Firmencomputer unter dem Arm trug.

Auf eine Ansprache reagierte der Unbekannte nicht und lief in einem Treppenhaus hinunter. Die Mitarbeiterin und ein 34-jähriger Kollege nahmen die Verfolgung auf. Sie trafen den Flüchtigen in einem Bereich des Treppenhauses, der keinen Ausgang besitzt und versperrten ihm den Weg. Mehrfach versuchte er, sich mit dem erbeuteten Apple Computer gewaltsam an den beiden Personen vorbei zu drängen.

Das Vorhaben scheiterte und den beiden Mitarbeitern gelang es, den Mann zu überwältigen. Bis zum Eintreffen der gerufenen Polizisten versuchte er sich durch Tritte und Bisse zu befreien und ließ den Computer nicht los. Die Beamten fesselten den 24-jährigen Bielefelder, der sich noch immer nicht beruhigte und nahmen ihn vorläufig fest. Nach der Anzeigenaufnahme und seiner Vernehmung durfte der 24-Jährige den Heimweg antreten. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

