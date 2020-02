Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Trickdiebe erbeuten Bargeld +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Trickdiebe suchten am Dienstag, 11. Februar 2020, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr, eine 82-jährige Delmenhorsterin auf und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Bislang unbekannte Täter klingelten an der Wohnungstür in der Goethestraße und zeigten Kaufinteresse an ihren Gartenmöbeln. Während die 82-Jährige sich mit den vermeintlichen Interessenten nach draußen begab, verschaffte sich eine weitere Person unbemerkt Zutritt zur Wohnung und entwendete das Diebesgut aus dem Schlafzimmer.

Die Höhe des Sachschadens wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (00184552).

