Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 zwischen zwei Sattelzügen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 10. Februar 2020, kam es gegen 12:20 Uhr auf der Rahdener Straße, B212, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete.

Der 51-jährige Geschädigte befuhr mit seiner Sattelzugmaschine in gelb-blau, die B212 in Richtung Nordenham-Blexen. Als ihm an der Kreuzung zur L858 eine derzeit unbekannte Sattelzugmaschine entgegenkam, prallte plötzlich eine Holzlatte gegen seine Zugmaschine.

Vermutlich löste sich aufgrund einer Windböe ein Großteil der Bodenplatten des Aufliegers, die dann durch den anhaltenden Wind in den Gegenverkehr gedrückt wurden. Die Holzplatten prallten anschließend gegen die Fahrzeugfront des Geschädigten und verursachten Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Verursacher machen können, werden gebeten, ihre Hinweise unter der Telefonnummer 04731/9981-115 der Polizei Nordenham mitzuteilen (177744).

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell