POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Deutsche Post-Filiale in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Am Montag, den 10. Februar 2020, in der Zeit von 21:10 - 21:50 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Deutsche Post-Filiale in der Straße "Wilhelmshöhe" in Wildeshausen. Derzeit unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Gebäude und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, ihre Hinweise unter der Telefonnummer 04431/941-115 der Polizei Wildeshausen mitzuteilen (179835).

