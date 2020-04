Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Vier Jugendliche versuchen Motorroller zu klauen

Tuttlingen (ots)

In der Nacht zum Freitag, etwa gegen 23 Uhr, haben vier Jugendliche versucht, einen in der Jahnstraße abgestellten Motorroller zu klauen. Hierzu machten sich die Vier im Alter von 16 und 17 Jahren am Zündschloss zu schaffen, um den Roller kurzzuschließen. Nachdem dies nicht klappte, traten zwei der Kerle aus Wut gegen den Roller und versuchten diesen auch durch Wegschieben anzulassen. Eine Anwohnerin hörte den Lärm und verständigte die Polizei. Beim Erkennen des eintreffenden Streifenwagens flüchteten die Jugendlichen, drei der Flüchtenden konnten jedoch geschnappt und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu dem vierten Jugendlichen dauern noch an. Einem der drei vorläufig Festgenommenen konnte zudem ein Rollerdiebstahl nachgewiesen werden, der sich tags zuvor in der Geschwister-Scholl-Straße ereignet hat. Nach der noch ausstehenden Ermittlung des vierten Tatverdächtigen müssen die sich die vier Jugendlichen in einem Strafverfahren für die begangenen Taten verantworten.

