Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Unbekannter Autofahrer beschädigt zwei geparkte Fahrzeuge in der Goethestraße und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Trossingen (ots)

In den Nachtstunden des Donnerstags, vermutlich kurz vor 23.30 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer in der Goethestraße zwei geparkte Fahrzeuge erheblich beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog der Unbekannte von der Schmutterstraße mit viel zu hoher Geschwindigkeit nach links auf die Goethestraße ab, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen zwei vor dem Gebäude Goethestraße 17 geparkte Autos. Ohne sich um den verursachten Schaden an einem Skoda Fabia und an einem Peugeot 206 in Höhe von rund 6000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unbekannte mit seinem sicher ebenfalls erheblich beschädigten Wagen. Die Polizei ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Personen, die Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen (07424 9318-0) oder dem Polizeiposten Trossingen (07425 3386-6) in Verbindung zu setzen.

