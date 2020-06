Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 41

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem 60-jährigen Leichtkraftradfahrer und einem 59-jährigen Pkw-Fahrer. Der Pkw-Fahrer befuhr die Straße vom Parkplatz Hungriger Wolf kommend die Straße in Richtung der Einmündung zur B 41. Der leichtkraftradfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die B 41 mit seinem Leichtkraftrad von Bad Kreuznach OT Winzenheim kommend. In Höhe der Einmündung nahm der wartepflichtige Pkw-Fahrer dem von links kommenden bevorrechtigten Leichtkraftradfahrer die Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Hierdurch wird das Leichtkraftrad von der Fahrbahn abgedrängt und der Fahrer von seinem Leichtkraftrad auf die Fahrbahn geschleudert. Der 60-jährige Fahrer wird hierbei im Bereich der Beine schwer verletzt. Der 59-jährige Pkw-Fahrer bleibt unverletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Verkehrsunfall wurde von mehreren unabhängigen Zeugen beobachtet. Diese machten übereinstimmende Angaben zum Unfallhergang. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Strecke musste für ca. 30 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 9000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell