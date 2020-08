Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) 31-Jähriger wird von Unbekannten zu Boden geschlagen (11.08.2020)

Konstanz-Petershausen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Körperverletzung, welche am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, am Zähringerplatz, auf Höhe einer Sportsbar verübt wurde. Ein 31-Jähriger war auf dem Nachhauseweg, als ihn Unbekannte unvermittelt ins Gesicht schlugen. Am Boden befindend wurde er weiterhin im Kopf- und Oberkörperbereich geschlagen und getreten, bevor sich die Unbekannten entfernten. Der stark alkoholisierte 31-Jährige konnte nur vage Angaben bezüglich dem Tathergang Angaben machen. Personen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Schweigler/Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell