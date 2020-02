Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Butzbach: Hochhaus nach Brand freigegeben +++ Einbrüche +++ unter Drogeneinfluss unterwegs +++

Friedberg (ots)

>Friedberg und Bad Nauheim: Schmuck erbeutet

Zwischen 18:50 Uhr und 20:15 Uhr hebelten Einbrecher mehrere Terrassentüren eines Mehrfamilienhauses in der Birkenstraße auf und stiegen so in zwei Wohnungen im Hochparterre ein. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen im Schlafzimmer und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Unbekannte hebelten am Mittwoch zwischen 18 Uhr und 21:50 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Presley Boulevard auf und gelangte so in die Wohnräume. Aus diesen entwendeten die Straftäter dann verschiedene Schmuckstücke in einem Gesamtwert von etwa 2.500 Euro.

In allen Fällen bittet die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel: 06031 / 60 10, um sachdienliche Hinweise.

+++

>Bad Vilbel: Unter Drogeneinfluss gefahren

Am frühen Donnerstagmorgen kontrollierten Polizeibeamte aus Bad Vilbel einen Kleinwagen, welcher gegen 03:30 Uhr im Ortsteil Gronau unterwegs war. Da die Ordnungshüter den Verdacht hatten, dass der 23-jährige Fahrer aus dem Wetteraukreis unter Drogeneinfluss stehen könnte, führten sie einen entsprechenden Vortest durch, welcher positiv auf THC reagierte. Im Fahrzeug fanden sie zudem eine geringe Menge Marihuana. Der 23-Jährige musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Schutzmänner stellten auch den Autoschlüssel sicher, um die Weiterfahrt unter Drogeneinfluss zu verhindern. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

+++

>Hochhausbrand in Butzbach: Gebäude durch Polizei freigegeben

Das im Rahmen eines Gebäudebrandes am Dienstag, 25. Februar stark beschädigte Hochhaus in der Pohlgönser Straße wurde durch die Brandermittler der Kripo Friedberg inzwischen freigegeben. Das Betreten des 8-stöckigen Gebäudes ist den Berechtigten nun wieder möglich. Das Bauwerk ist derzeit jedoch insbesondere aufgrund Löschwasserschäden nicht bewohnbar.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

+++

