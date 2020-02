Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ KORREKTUR gestriger Pressemeldung von 18:09 Uhr +++

Friedberg (ots)

Bei der am gestrigen Mittwoch, dem 26. Februar gegen 18:09 Uhr veröffentlichten Pressemitteilung hat sich ein Fehler eingeschlichen.

Die Unfallörtlichkeit befindet sich nicht, wie fälschlicherweise angegeben, in Büdingen. Der Unfall ereignete sich in Butzbach.

Ich bitte, den Fehler zu entschuldigen und die Meldung entsprechend zu korrigieren.

Korrigierte Meldung:

>Butzbach: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwochmorgen (26. Februar) überfuhr der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens eine Verkehrsinsel auf der Griedeler Straße in Höhe der dortigen Tankstelle. Das Auto wurde mehrere Meter in die Luft geschleudert. Dabei beschädigte es unter anderem ein Verkehrsschild und kam schließlich zum Stehen. Der 37-jährige, aus Rockenberg stammende Fahrzeugführer verletzte sich nicht.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten jedoch deutlichen Alkoholgeruch im Fahrzeug fest. Eine freiwillige Atemalkoholmessung beim Fahrer ergab einen Wert von 2,83 Promille.

Daher musste er die Ordnungshüter zur Wache begleiten, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Der PKW musste stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit abgeschleppt werden.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell