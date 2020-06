Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kontrolle von Fahrern von Kleinkraftfahrzeugen

Glanbrücken (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmorgen erklärt der angehaltene Mofa-Fahrer, dass er regelmäßig Marihuana konsumiert. Der 41-Jährige war von den Polizeibeamten auf von ihnen festgestellte Auffallerscheinungen angesprochen worden. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Die Blutentnahme wird nach der Auswertung den Beweis erbringen, der im Bußgeldverfahren für die weiteren Maßnahmen Richtungsweisend sein wird. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Konsum der Betäubungsmittel informiert werden. Am gleichen Tag wurde in den Abendstunden von der Polizeistreife ein 52-jähriger Fußgänger auf dem Weg zu seinem Mofa angesprochen. Er erklärte, dass er nach dem gerade erfolgten Konsum von zwei Bier das Fahrzeug stehen lassen wollte. Die vorübergehende Abgabe seines Schlüssels sicherte den Beamten zum Wohle des Probanden, dass das Mofa stehen blieb. |pilek-AH

