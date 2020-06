Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Kusel (ots)

Am Mittwoch, 17.06.2020 ab 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz Landschaftsstraße Kusel eine Verkehrsunfallflucht. Bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hierbei einen zum Parken abgestellten PKW. Es entstand Sachschaden am vorderen linken Kotflügel/Stoßstange des Toyota Aygo der Geschädigten. Wer hat diese Tat beobachten können? Hier bittet die Polizei Kusel um Zeugenhinweise unter 06381 - 919-0 oder per E-Mail unterpikusel@polizei.rlp.de. |pikus

