Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit PKW auf dem Friedhof

Meisenheim (ots)

"Mit einem PKW fährt ein älterer Herr über den Friedhof in Meisenheim", ist der Polizeiinspektion in Lauterecken am Mittwochmorgen gemeldet worden. Die eingesetzte Streife konnte zunächst in Meisenheim keine Bestätigung für die den Hinweis finden. Der Wagen war nicht mehr auf dem Gelände anzutreffen. Da jedoch die Hinweisgeber das Kennzeichen mitgeteilt hatten, ergab sich schließlich, dass ein Steinmetz, der Grabsteine bearbeitet beziehungsweise restauriert, aus beruflichen Gründen mit seinen schweren Werkzeugen die Wege der Ruhestätte befahren hatte. |pilek-AH

