Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Metzgerei

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen drangen unbekannte Täter in eine Metzgerei in der Donnersbergstraße ein. Durch Aufhebeln einer Tür verschafften sie sich Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten Dosenwurst in bislang unbekanntem Wert sowie eine Trinkgeldkasse. Darüber hinaus ist auch ein Sachschaden an der Tür entstanden.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

