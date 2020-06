Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Bosenbach (ots)

Zwischen Freitag, den 12.06.2020, 19:10 Uhr bis 13.06.2020, 09:00 Uhr ereignete sich im Bereich der Höhenstraße in Bosenbach eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei soll ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im besagtem Zeitraum das ordnungsgemäß abge-stellte Fahrzeug, ein Opel Corsa, beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel beschädigt haben. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die PI Kusel unter 06381/919-0 o-der per Email an pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381-9190





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell