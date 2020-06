Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sieben Schafe verabreden sich auf dem Spielplatz

Callbach/Finkenbach-Gersweiler (ots)

Sieben Schafe waren am Samstag nicht mehr auf ihrer Weide bei Finkenbach zu finden. Die Tierhalterin verständigte die umliegenden Polizeidienststellen und hoffte auf Hinweise aus der Bevölkerung zum Verbleib der Tiere. Es handelt sich um sieben weibliche Schafe mit Ohrmarken. Die Farben der Schafe seien alle unterschiedlich, von Weiß bis Dunkelbraun. Am Sonntagnachmittag, zur besten Spielzeit der Fußball-Aktiven (14:00 bis 16:00 Uhr), fanden sich sieben Schafe auf dem Spielplatz in Callbach. Doch wer nimmt in Zeiten der "Pandemie" unbekannte Tiere auf? Gehören sie wirklich nach Finkenbach? Sind die Tiere gesund? Schließlich wurde die örtliche Feuerwehr bis zur Klärung der weiteren Maßnahmen mit der Spielfeldbegrenzung beauftragt. Die Tiere wurden eingezäunt und konnten so ungestört auf ihren eigenen Tierhalter warten. Ob er mit dem Spielergebnis zufrieden war, ist nicht bekannt geworden. |pilek-AH

