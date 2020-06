Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wegen Trunkenheit vor Polizeikontrolle versteckt

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 0:40 Uhr, wollte eine Polizeistreife in der Alsenzstraße einen entgegenkommenden PKW kontrollieren. Während des Wendevorgangs, erhöhte der Fahrer die Geschwindigkeit, so dass die Streife ihn aus den Augen verlor. Das Fahrzeug wurde kurze Zeit später verschlossen auf dem Schloßplatz festgestellt. Der dazugehörige Fahrer wurde im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in einer nahegelegenen Hofeinfahrt aufgefunden. Es handelte sich um einen 28-jährigen Mann aus dem Donnersbergkreis. Bei ihm wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Nach eigenen Angaben wollte er sich der Kontrolle entziehen, da er mehrere Bier getrunken habe. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Der Mann muss nun wegen Trunkenheit im Verkehr mit einem längerfristigen Fahrerlaubnisentzug rechnen. |pirok

