Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hundebiss

Kirrweiler (ots)

Bereits am Freitagnachmittag ist in der Straße "Oberdorf" ein 54-jähriger Mann von einem freilaufenden Jagdhund angegriffen worden. Der nicht angeleinte Hund biss dem Mann, welcher sich auf seinem Fahrrad befand, in dessen Bein. Der Mann wurde leicht verletzt. Gegen den Hundehalter, welcher ermittelt werden konnte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Es wird nochmals darauf aufmerksam gemacht, dass der Hund sich innerhalb des Einwirkungsbereiches des Hundebesitzers aufhalten sollte, insbesondere auch im Hinblick auf die aktuell herrschende Brut- und Setzzeit in Wald und Flur. Bezüglich einer Leinenpflicht innerhalb von Ortschaften sollten sich die Hundehalter vor dem Spaziergang bei den zuständigen Kommunen informieren. |pilek-CS

