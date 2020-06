POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrrad entwendet - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Sulzbach an der Murr: Auffahrunfall

Eine 30-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch gegen 17.30 Uhr die B 14 zwischen Backnang und Murrhardt. Bei einer Ampel kurz vor Sulzbach bemerkt sie zu spät, wie eine vorausfahrende Autofahrerin bei Rot anhielt. Die 30-Jährige fuhr auf den stehenden Pkw auf und verursachte an den beiden Pkw Audi und Ford einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 13000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Kernen im Remstal: Fahrrad entwendet

In der Max-Eyth-Straße am Bahnhof Rommelshausen wurde am Mittwoch ein Mountainbike entwendet. Das Rad war bei den Fahrradständern bei Gleis 1 mit einem Fahrradschloss angekettet. Es handelte sich um ein Bike der Marke Bulls Wildtail 2018. Die Lackierung war metallic-blau - lemon grün, es hat 21 Gänge, 27,5 Zoll, Rahmengröße 46 cm. Hinweise zur Tat, die zwischen 8.10 Uhr und 15.40 Uhr verübt wurde, nimmt die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 entgegen.

Fellbach: Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 81-jährige Citroen-Fahrerin bog am Mittwoch kurz nach 16 Uhr von der Esslinger Straße in die Untertürkheimer Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer Rollerfahrerin, die deshalb auf der regennassen Fahrbahn abbremste. Sie stürzte und rutschte mit ihrem Zweirad gegen das vorbeifahrende Auto der 81-Jährigen. Die 35-jährige Rollerfahrerin wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die 81-jährige Autofahrerin fuhr nach dem Vorfall zunächst weiter und muss sich nun auch wegen Unfallflucht verantworten. Am Motorroller entstand beim Unfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Unfallflucht

Zwischen 11:30 Uhr und 12:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Discounters in der Karlstraße einen geparkten Seat Ateca und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der geparkte Pkw wurde im Bereich der hinteren linken Türe beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Rudersberg: Betrunkener Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 47 Jahre alter Fahrradfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Radfahrer fuhr die Kieselhofstraße entlang und kollidierte hierbei leicht mit dem VW Passat eines entgegenkommenden 26 Jahre alten Autofahrers. Nach dem Kontakt stürzte der Radfahrer in den Grünstreifen links neben der Fahrbahn und verletzte sich hierbei. Bei der Unfallaufnahme stellte sich schnell heraus, weshalb es zum Unfall kam - der Fahrradfahrer war mit rund 2 Promille deutlich betrunken. Er muss nun auch noch mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Schorndorf-Haubersbronn: Unfallflucht

Am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Wieslauftalstraße in Richtung Schorndorf entlang und streifte hierbei den Außenspiegel eines geparkten Pkw. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ rund 150 Euro Sachschaden am geparkten Fahrzeug. Eine Zeugin gab an, dass es sich beim Fahrer um einen ca. 50-jährigen Mann handelt und nannte das Teilkennzeichen WN-AF. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

