Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Hundebiss, Wanderer tödlich verunglückt, Farbschmiererei, Widerstand

Aalen (ots)

Aalen: Ohne Führerschein - mit Alkohol

Auf rund 7000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 32-Jähriger am Mittwochabend verursachte. Gegen 22.25 Uhr befuhr er mit einem Pkw Renault Twingo die Kantstraße, wo er aufgrund Alkoholeinfluss gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Renault Megane fuhr. Dieser wurde durch den Aufprall auf eine Mauer geschoben. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da ein Alkoholtest über zwei Promille ergab, wurde bei ihm eine Blutprobe veranlasst.

Aalen: Hund biss zu

Am Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr wurde eine 77-jährige Passantin im Heimatwinkel von einem dort allein umherlaufenden größeren Hund gebissen. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Tier wohl auch noch nach zwei weiteren Personen geschnappt hatte. Während diese unverletzt blieben, erlitt die 77-Jährige eine Verletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Hund wurde von seinen Besitzern abgeholt. die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Dienstag zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er einen Pkw BMW beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Berliner Straße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Farbschmierereien

Der Hausmeister der Grundschule in der Lehenstraße stellte am Mittwoch fest, dass Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch das Schulgebäude und eine Holzpalette mit Farbe besprüht haben. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: 11-Jährige leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 11 Jahre altes Mädchen am Mittwochnachmittag bei einem Unfall zu. Mit ihrem Fahrrad befuhr sie gegen 15.15 Uhr die Ipfstraße, von wo aus sie in einem zu weiten Boden nach rechts abbog. Die 11-Jährige fuhr dabei gegen den Pkw Opel einer einer entgegenkommenden 41-Jährigen. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug das Mädchen einen Fahrradhelm. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Bopfingen: Parkrempler

Zeitgleich parkten zwei 22 und 51 Jahre alte Autofahrerinnen ihre Pkw VW Polo und Dacia am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr auf einem Parkplatz in der Neuen Nördlinger Straße rückwärts aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstand.

Ellwangen: Widerstandshandlungen

Gegen 11.45 Uhr am Mittwochvormittag rief eine 21-Jährige die Polizei zu Hilfe, da sich bei ihr in der Wohnung ein Besucher aufhielt, der das Gebäude trotz Aufforderung nicht mehr verlassen wollte. Beim Eintreffen der Beamten wurden diese von dem aggressiven 34-Jährigen zunächst beleidigt; im weiteren Verlauf schlug der Mann nach der 21-Jährigen und wurde auch gegen einen Beamten handgreiflich, sodass er letztlich mittels Pfefferspray und Schlagstock überwältigt werden musste, um ihn zu überwältigen. Der 34-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 51-Jähriger seinen Pkw Volvo am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der Kleindeinbacher Straße anhalten. Eine 34-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Mercedes Benz auf, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Heubach-Beuren: 78-Jähriger wurde tot aufgefunden

Zusammen mit seiner Frau und einer Bekannten war ein 78-Jähriger am Mittwoch gegen 14.30 Uhr im Waldgebiet Scheuelberg zum Wandern unterwegs. Dort trennten sich die beiden Frauen und der Mann, da dieser wohl einen anderen Weg nehmen wollte. Nachdem er nicht am vereinbarten Treffpunkt erschien, wurde gegen 17.30 Uhr die Polizei verständigt. Diese fand den Mann nach kurzer Suche in unwegsamen Gelände im Bereich eines steilen Abhanges. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann dort abrutschte und hierdurch stürzte. Eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen seitens der Polizisten blieben erfolglos. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Zur Bergung des Mannes und Ausleuchtung des Bereiches waren zudem die Bergwacht sowie die Feuerwehr im Einsatz.

Heubach:6500 Euro Sachschaden

Mit ihrem Pkw VW Tiguan beschädigte eine 56-Jährige am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr beim Rangieren einen in der Schillerstraße abgestellten Pkw Honda, wobei ein Gesamtschaden von rund 6500 Euro entstand.

Waldstetten: Scheibe eingeschlagen

Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmittag, 13 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe eines Firmengebäudes in der Rechbergstraße ein. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Waldstetten, Tel.: 07171/42454.

Böbingen: Gräser ausgegraben und entwendet

Unbekannte gruben aus einem Staudenbeet im Park am alten Bahndamm in Böbingen zwischen Mitternacht und Mittwochvormittag 11.15 Uhr ca. 20 Gräser aus und entwendeten diese. Der Wert der Stauden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter bzw. den Verbleib der entwendeten Pflanzen nimmt der Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776 entgegen.

Waldstetten: Wartepflicht missachtet

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker befuhr am Mittwochmittag gegen 13.25 Uhr die Hauptstraße in Richtung Weilerstoffel. An einer Fahrbahnverengung missachtete er die für ihn geltende Wartepflicht und drängte sich in die verengte Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste ein 81-Jähriger seinen Pkw Renault nach rechts auf den Bordstein steuern, wobei am Fahrzeug die Achse brach. Der Verursacher fuhr davon. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Heubach: Unfall beim Rangieren

Rund 6000 Euro Schaden verursachte ein 39-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 10.40 Uhr, als er beim Rangieren mit seinem Fahrzeug in der Straße Unterm Stein einen Pkw Skoda beschädigte.

