Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an einem PKW

Mayen (ots)

Am Donnerstag, den 12.03.2020, kam es zwischen 15:30 Uhr - 18:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem parkenden Fahrzeug in der Bürresheimer Straße in Mayen. Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß abgestellt in Höhe des Spielplatzes und wurde, vermutlich im Vorbeigehen, von dem Gehweg aus zerkratzt.

Die Polizei Mayen fragt: Wer hat verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten im o.g. Zeitpunkt festgestellt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mayen unter der Telefonnummer 02651-8010.

