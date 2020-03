Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gefährlicher Überholvorgang-Zeugen gesucht!

Schuld (ots)

Am Mittwoch, den 11.03.2020, gegen 18:20 Uhr, kam es auf der Landesstraße 73, zwischen den Ortslagen Insul und Schuld, zu einem gefährlichen Überholvorgang durch den Fahrer eines Pkw Peugeot aus dem Raum Euskirchen. Dieser überholte im genannten Streckenabschnitt trotz Gegenverkehr einen weiteren PKW. Nur durch Glück und die gute Reaktion der anderen Verkehrsteilnehmer, konnte ein Unfall verhindert werden. In diesem Zusammenhang wird nach dem Fahrer des entgegenkommenden PKW gesucht. Dieser kann unter Umständen wichtige Hinweise zum Fahrverhalten des Überholers geben. Der Fahrer dieses PKW bzw. etwaige weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 02691/925-0 bei der Polizei in Adenau zu melden.

