POL-OH: Unfallmeldungen

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld - Am Donnerstagnachmittag (04.06.), gegen 15:30 Uhr, befuhren ein 63-jähriger Fahrer eines VW "Up" aus Niederaula und ein 80-jähriger Fahrer eines Mercedes aus Bad Hersfeld die Nachtigallenstraße von der Simon-Haune-Straße kommend in Richtung Eichhofstraße. Der Fahrer aus Niederaula musste verkehrsbedingt halten, der Hersfelder bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Eine Mitfahrerin im Pkw aus Niederaula wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Verkehrsunfallflucht durch Zeugenhinweis geklärt

Bad Hersfeld - Am Donnerstagmittag (04.06.), gegen 12:40 Uhr, befuhr ein 84-jähriger Fahrer eines Honda aus Bebra die Zufahrt zum Parkhaus des Klinikums Bad Hersfeld. Hierbei beschädigte er die Schranke und entfernte sich. Durch Zeugen konnte der Fahrer später ermittelt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Zwischen Dienstag (02.06.) und Donnerstag (04.06.), parkte ein 36-jähriger Fahrer eines Opel GTC am linken Fahrbahnrand der Straße "Am Hopfengarten" in Richtung Brückenmüllerstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Pkw und entfernte sich unerlaubt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

