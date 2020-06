Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Über ein Kilogramm Drogen sichergestellt: 25-jähriger Rotenburger festgenommen

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Rotenburg a. d. Fulda - Am Donnerstag (28.05.) haben Beamte der Bad Hersfelder Kriminalpolizei einen 25-jährigen Rotenburger festgenommen. Dem Mann wird Drogenhandel vorgeworfen.

In Folge von Ermittlungen des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda konnte der Tatverdacht gegen den 25-Jährigen begründet und ein Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung in Rotenburg beim Amtsgericht Bad Hersfeld erwirkt werden. Bei der Umsetzung des Beschlusses am vergangenen Donnerstag (28.05.) beschlagnahmten die Ermittler rund 450 Gramm Marihuana, 675 Gramm Amphetamin und 50 Gramm Ecstasy im Straßenverkaufswert von etwa 10.000 Euro. Neben dem Rauschgift entdeckten die Beamten auch mehrere Gegenstände, die dem Verkauf von Drogen dienen.

Der 25-Jährige wurde festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bad Hersfeld vorgeführt. Er erließ Haftbefehl und setzte diesen gegen Auflagen außer Vollzug.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda

Dr. Christine Seban Staatsanwaltschaft Fulda Pressesprecherin Telefon 0661/924-2704

Dominik Möller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Telefon 0661/105-1010

