POL-OH: Update: Virtuelle "FahrRADschule" auf Instagram: Polizei Osthessen bringt die Jugendverkehrsschule nach Hause +++ jetzt mit Bildern und Hinweis an alle Medienvertreter +++

Osthessen / Fulda (ots)

Osthessen. Die Tage werden länger, die Sonne gewinnt an Kraft - In den Sommermonaten zieht es viele Menschen ins Freie, gerade Fahrradausflüge mit der ganzen Familie sind dabei besonders beliebt. Um die jungen Radfahrerinnen und Radfahrer auf den Straßenverkehr vorzubereiten, ist die Jungendverkehrsschule der Polizei normalerweise ein gern gesehener Gast auf den osthessischen Schulhöfen. Leider ist dies in Zeiten von Corona und Home-Schooling nicht möglich, Alternativen sind gefragt.

Unter dem Motto "FahrRADschule" bringt das Polizeipräsidium Osthessen daher die Übungen der Jugendverkehrsschule über den osthessischen Instagram-Kanal @polizei_oh (Link ) virtuell nach Hause. In den kommenden Wochen - jeweils montags und donnerstags um 10 Uhr - werden dort die neuesten Übungen zum Mitmachen gepostet. Los geht's am Samstag (06.06.) mit einem kurzen Einführungsvideo, bevor die Übungen am kommenden Montag (08.06.) starten.

In den kurzen Videosequenzen zeigen die Polizistinnen Wiebke Noll, Lioba Mihm und Anja Pabsch, wie sich die Kids richtig im Straßenverkehr verhalten sollen und ihre Fähigkeiten schulen können. Die Übungen wurden bewusst mit haushaltsüblichen Gegenständen aufgebaut und können daher problemlos zu Hause nachgestellt werden. Mit dabei ist auch LEON, der Kinderkommissar! Er wird die Verkehrserzieherinnen bei den Fahrübungen unterstützen und wenn nötig wertvolle Tipps geben.

Parallel zu dieser Aktion ruft LEON zu einem Malwettbewerb auf. Seine Bitte an die Kinder lautet:

"Malt mir ein Bild von Euch auf eurem Fahrrad. Besonders toll wäre es, wenn auch ich dabei sein darf! Unter allen Einsendungen losen wir zehn von Euch aus und laden die Glücklichen exklusiv ins Polizeipräsidium ein. Dort habt Ihr dann die Möglichkeit gemeinsam mit mir an einer ganz besonderen Aktion teilzunehmen. Ihr dürft gespannt sein!"

Die Bilder senden Sie bitte unter dem Stichwort: "FahrRADschule" an das Polizeipräsidium Osthessen, Severingstraße 1-7, 36041 Fulda. Einsendeschluss für den Malwettbewerb ist der 24. Juli 2020.

Wichtige Sicherheitshinweise an alle Eltern: - Üben Sie nur an ruhigen Plätzen ohne Verkehr! - Achten Sie darauf, dass das Fahrrad Ihres Kindes verkehrssicher ist! - Wichtig ist, dass Ihr Kind bei den Übungen immer einen Helm trägt!

Weitere Informationen zur Radfahrausbildung stellt die "Deutsche Verkehrswacht" unter www.verkehrswacht-medien-service.de unter der Rubrik "Grundschule / Die Radfahrausbildung / (Kl. 3/4) / Radfahrausbildung zuhause & Elterntipps zum Üben" zur Verfügung.

An alle Medienvertreter: Die Polizei Osthessen lädt alle interessierten Medienvertreter am Montag (08.06.) ganztägig oder am Dienstagvormittag (09.06.) ins Polizeipräsidium ein. Dort besteht - nach vorheriger Terminabsprache - die Möglichkeit die Dreharbeiten zu begleiten und Interviews mit den Akteurinnen zu führen. Anmeldungen nehmen wir gerne unter der Telefonnummer 0661 / 105 -1099 entgegen.

