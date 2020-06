Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Philippsthal (ots)

Am Dienstag (02.06.), gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Lkw-Fahrer aus Vitzeroda die Brückenstraße vom Ortskern kommend in Richtung "Am Zollhaus". Ein 86-jähriger Fahrer eines Fiat Panda aus Unterbreizbach fuhr vom Tankstellengelände auf die Brückenstraße. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Lkw und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4.800 Euro

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell