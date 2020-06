Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Vogelsbergkreis (ots)

Von Fahrbahn abgekommen

Grebenhain - Am Montag (01.06.), gegen 02:00 Uhr, befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem blauen Mercedes-Benz, B-Klasse, die Kreisstraße von Crainfeld herkommend und wollte offensichtlich nach links auf die Landesstraße in Richtung Ober-Moos abbiegen. Beim Abbiegevorgang verlor die 26-jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein am Fahrbahnrand befindliches Verkehrszeichen wurde ebenfalls beschädigt. Die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sie konnte jedoch inzwischen ermittelt werden Es entstand Sachschaden von rund 5.300 Euro.

Gefertigt: Geiß, VA Polizeistation Lauterbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell