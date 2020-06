Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Diebstahl - Zeugenaufruf

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Alarmanlage verjagt Diebe - Polizei sucht Zeugen

Alheim / Heinebach - Am Sonntag (31.05.), gegen 03:00 Uhr, kam es im Bereich der Industriestraße zu einem versuchten Diebstahl von Reifen inklusive Aluminiumfelgen. Die Polizei berichtete bereits am Dienstag (02.06.). Die Täter überstiegen einen Zaun und gelangten so auf ein Firmengelände. Wie sich jetzt herausstellte, wurden die Diebe bei ihrer Tat durch eine ausgelöste Alarmanlage eines Pkws gestört und flüchteten, nicht wie zunächst angenommen mit den Reifen, sondern ohne Beute.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen, wie verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg unter der Telefonnummer: 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

