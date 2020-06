Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigungen

Außenspiegel beschädigt

Schmalnau - Zwischen Dienstag (02.06.) und Mittwoch (03.06.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen VW "EOS". Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Straße "Gassenau" abgestellt. Unbekannte beschädigten im Tatzeitraum den linken Außenspiegel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 30 Euro.

Sachbeschädigung im Vorraum einer Bank

Neuenberg - In der Nacht zu Mittwoch (03.06.) kam es zu einer Sachbeschädigung im Vorraum einer Bank in der Haimbacher Straße. Unbekannte beschädigten dort einen Stehtisch, in dem sie diesen aus der Verankerung rissen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

