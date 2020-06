POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Osthessen

Am Samstag, dem 30.05.2020 wurde zwischen 13:30 Uhr und 13:50 Uhr in Eiterfeld auf dem Parkplatz des REWE-Marktes ein grauer Fiat beschädigt. Der Pkw stand zwischen dem Hauptmarkt und dem Getränkemarkt vorwärts eingeparkt. Der Pkw wurde von einem bislang nicht bekannten Verursacher an der Beifahrertür beschädigt. Es wurde schwarze Fremdfarbe hinterlassen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

