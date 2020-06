POL-OH: Pressemeldungen aus dem PP Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Autobahnpolizei kontrolliert nach dem Pfingstwochende Lkw-Fahrer auf Alkohol und Drogen

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages kontrollierten Beamte der beiden Autobahnpolizeien Petersberg und Bad Hersfeld insbesondere Lkw-Fahrer auf den Tank- und Rastanlagen Großenmoor-West und -Ost entlang der A 7. Unterstützt wurden sie hierbei von Bediensteten des Bundesamtes für Güterverkehr und des Zolls.

Die Autobahnpolizisten hatten alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Fahrzeugführer im Fokus. Die Bediensteten des Bundesamtes für Güterverkehr überprüften fahrpersonalrechtliche Vorschriften, insbesondere die Einhaltung der Bestimmungen zur Wochenruhezeit.

Das lange Pfingstwochenende war vorbei. Beide Tank- und Rastanlagen waren mit Last- und Sattelzügen gut gefüllt. Es dauerte auch nicht lange, bis um 06.00 Uhr ein schwarzer 3-er BMW auf Großenmoor-West auffiel und von der Polizei kontrolliert wurde. Der 21-jährige Fahrer aus dem Main.-Kinzig-Kreis stand unter dem Einfluss von Drogen. Ein Drogenvortest verlief poisitiv. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Zwei weitere Sprinter-Fahrer folgten. Auch bei einem 39 Jahre alten polnischen Staatsbürger aus dem Landkreis Pinneberg und einem ebenfalls 39-Jährigen aus dem Heidekreis verliefen die Drogenvortests positiv. Auch bei ihnen wurden Blutentnahmen veranlasst.

Gegen alle drei Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. Das Ergebnis der rechtsmedizinischen Blutuntersuchung steht noch aus.

Bei der Durchsuchung eines weiteren Mercedes-Sprinters wurden Drogen gefunden und sichergestellt. Gegen den 32 Jahre alten Beifahrer aus dem Heidekreis wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

In fast 6 Stunden wurden von der Autobahnpolizei 31 Fahrzeuge und 45 Personen kontrolliert. Neben den drei Fahrzeugführern, die unter Drogeneinfluss standen, waren es noch zweit weitere Fahrer, bei denen der Alco-Test einen Wert unter 0,5 Promille ergab.

Stehen bleiben musste zudem ein tükischer Sattelzug. Der Auflieger wies erhebliche technische Mängel auf. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Die von ihm aufgelisteten technischen Mängel erstreckten sich auf zwei Seiten Prüfbericht. Gegen den Halter wurde ein Verfallsverfahren eingeleitet. Hierbei geht es um über 2.700 Euro Bußgeld. Der türkische Fahrer, der eigentlich mehrere Entladestellen in Deutschland hatte, durfte nicht mehr weiterfahren. Auch er muss sich für fahrpersonalrechtliche Verstöße verantworten. Unter anderem war auch das digitale Kontrollgerät falsch kalibriert.

(Berichterstatter: EPHK Rosenberger - Polizeiautobahnstation Petersberg)

Motorradfahrer gestürzt Grebenhain (P) Am 01. Juni gegen 14:45 Uhr befuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer mit seinem Motorrad, Yamaha RN25, die Bundesstraße von Hartmannshain nach Grebenhain. Der 57-jährige war das dritte Fahrzeug in einer Kolonne von insgesamt 4 Fahrzeugen. Am Ortseingang von Grebenhain bemerkte er, in Höhe der Hausnummer 3, einen Pkw, welcher verkehrsbedingt abbremsen musste, erst sehr spät. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, bremste der 57-jährige seine Maschine stark ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht. Es entstand Sachschaden von 1.500 EUR.

Straßenlaterne beschädigt Wartenberg (P) Am 02. Juni gegen 07:15 Uhr befuhr ein 55-jähriger Busfahrer mit seinem Omnibus die Frischbörner Straße. Beim Rangieren stieß er gegen eine am Straßenrand befindliche Straßenlaterne und beschädigte diese. Es entstand Sachschaden.

Hund von Fahrzeug erfasst Ulrichstein (P) Am 02. Juni gegen 09:00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer, mit seinem weißen Citroen Jumper, die Landesstraße von Ulrichstein nach Ober-Seibertenrod. Plötzlich rannte ein Hund auf die Fahrbahn. Der 26-jährige Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Der Hund wurde von dem Fahrzeug erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von 2.000 EUR.

(Berichterstatterin: Geiß, VA - Polizeistation Lauterbach)

