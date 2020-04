POL-LDK: Sachbeschädigung in Wetzlar+++Gartenhütte aufgebrochen+++Picknick im Steinbruch+++Autofahrten enden mit Blutproben+++Einbruch in Wetzlar gescheitert

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Wetzlar: Scheibe eingeschlagen

In der Rotenbergstraße in Hermannstein schlug ein Unbekannter am Samstag (04. April) die Scheibe eines Einfamilienhauses ein. Gegen 03.00 Uhr wurde der Anwohner durch lauten Krach geweckt und stellte den Schaden fest. Die Polizei schätzt ihn auf über 400 Euro. Wem ist etwas Verdächtiges in der Rotenberstraße aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

Dietzhölztal: Einbruch in Ewersbach

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruch in einer Gartenkolonie im Gebiet "Schosseifen". Die Unbekannten schlugen zwischen18.00 Uhr am Samstag (04. April) und 10.30 Uhr am Sonntag (05. April) zu. Sie hebelten eine Eingangstür auf und durchsuchten in der Hütte mehrere Schränke Schubladen. Ob die Einbrecher letztlich etwas entwendeten, steht noch nicht fest. Bei einer anderen Gartenhütte blieb es lediglich beim Einbruchsversuch. Wer hat am letzten Wochenende verdächtige Beobachtungen bei den Gartenhütten im Bereich Berg-Ewersbach gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation in Dillenburg unter 02771/907-0.

Wetzlar: Picknick im Steinbruch

Offenbar zu einem Picknick in einem Steinbruch in der Blasbacher Straße in Naunheim trafen sich Sonntagnachmittag (05. April) mehrere Männer. Gegen 16.20 Uhr trafen informierte Polizisten dort auf die nicht an das Kontaktverbot haltenden Männer aus dem Lahn-Dill-Kreis. Die Männer im Alter von 24 und 33 Jahren erhielten einen Platzverweis. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Hausfriedensbruch muss jeder wegen des Verstoßes gegen die "Corona-Auflagen" ein Bußgeld von 200 Euro zahlen.

Dillenburg: Autofahrt endet mit Blutprobe

Die Fahrt eines 57-jährigen Mannes aus Dillenburg endete Samstagabend (04. April) mit einer Blutentnahme. Eine Polizeistreife kontrollierte den Dillenburger gegen 20.30 Uhr in der Neuhoffstraße. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen sowie Alkohol. In dem Auto des 57-Jährigen fanden die Beamten Marihuana und stellten es sowie den Fahrzeugschlüssel sicher. Sie nahmen den Fahrer zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren für sein Handeln verantworten.

Wetzlar: Drogen- und Alkotest positiv

Mit einer Blutentnahme auf der Wetzlarer Wache endete für einen 32-Jährigen am Freitagmorgen eine Autofahrt. Einer Streife fiel sein Auto in der Straße "Unter den Rotdorn" auf und stoppte den Limburger. Da er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ließen sie ihn pusten. Sein Test brachte es auf 1,38 Promille. Darüber hinaus reagierte ein Drogentest positiv auf Kokain. Ebenso war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nachdem ihm ein Arzt die Blutprobe abgenommen hatte, durfte er zu Fuß die Wache verlassen.

Wetzlar: Einbruch in Lagerhalle gescheitert

In der Willy-Beschstein-Straße versuchten Unbekannte zwischen 13.00 Uhr am Samstag (04. April) und 09.00 Uhr am Montag (06. April) die Tür eine Lagerhallte aufzuhebeln. Die Metalltür hielt offenbar dem Versuch stand, so dass der Einbruch letzlich scheiterte. Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

