Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Autofahrer stirbt nach Aufprall gegen Baum

Dillenburg (ots)

Wetzlar-Dutenhofen: Nach einem Verkehrsunfall heute Morgen (02.04.2020) erlag der 85-jährige Fahrer eines Renault noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der im Lahn-Dill-Kreis lebende Mann war gegen 10.55 Uhr mit seinem Berlingo auf der Landstraße von Garbenheim in Richtung Dutenhofen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ersthelfer kümmerten sich um ihn. Die Feuerwehr rückte an und barg den in seinem Wagen eingeklemmten Senior. Letztlich konnte ein Notarzt nur noch den Tod des 85-Jährigen feststellen.

Derzeit schließt die Polizei Fremdverschulden als Ursache für den Unfall aus. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Unfalls dauern an.

Die Landstraße zwischen Garbenheim und Dutenhofen war bis etwa 12.20 Uhr voll gesperrt. Anschließend leiteten Polizisten den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Gegen 13.20 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Der Renault Berlingo war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

