Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Infokasten am Jüdischen Friedhof Burgsolms beschädigt - Drogenfahrer gestoppt - Unfallfluchten in Dillbrecht und Dillenburg - Diebe an der Buderusvilla - Einbruch beim TSV Biskirchen -

Dillenburg (ots)

--

Solms-Burgsolms: Infokasten des Jüdischen Friedhofs beschädigt -

Der Staatsschutz der Wetzlarer Kriminalpolizei bittet nach der Beschädigung des Infokastens am Jüdischen Friedhof in Burgsolms um Mithilfe. Im Zeitraum vom 09.03.2020 bis zum 27.03.2020 schlugen die Täter die Scheibe des Kastens ein. Wann genau die Unbekannten die Scheibe zerstörten ist nicht bekannt. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Täter in der Beethovenstraße beobachtet? Wer kann sonst Angaben zur Identität der Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Haiger: Drogenfahrer gestoppt -

Gestern Abend (31.03.2020) zogen Dillenburger Polizisten einen Drogenfahrer aus dem Verkehr. Der 33-Jährige war den Schutzleuten mit seinem Audi aufgefallen. Sie stoppten den Wagen und kontrollierten den Haigerer. Konzentrations- und Geleichgewichtstests erhärteten den Verdacht, dass der Audifahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Ordnungshüter ordneten eine Blutentnahme an, die ein Arzt auf der Dillenburger Wache durchführte. Anschließend durfte der 33-Jährige die Polizeistation wieder verlassen.

Haiger-Dillbrecht: Leitplanke, Mauer und Zaun beschädigt -

Bei der Ermittlung eines flüchtigen Unfallfahrers bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Unbekannte am Dienstagmorgen (31.03.2020), gegen 07.00 Uhr mit seinem Lkw von der Straße "Ginsterhain" nach rechts in die Langackerstraße einbog und dabei im Kurvenverlauf nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug touchierte die Leitplanke sowie den Zaun und die Mauer eines Grundstücks. Zeugen wurden durch den Aufprall auf den Unfall aufmerksam. Sie beobachteten den Fahrer eines Lkw mit rotem Führerhaus und roter Plane, der ausstieg, sich offensichtlich den Schaden anschaute und anschließend davonfuhr. Auf der roten Plane befand sich die weiße Aufschrift "MKD". Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ca. 1.500 Euro. Hinweise zur Herkunft des Lkw nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Parkplatzrempler vor Pizzeria -

Auf rund 300 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer am Dienstagnachmittag (31.03.2020) an einem in der Hauptstraße geparkten Fiat zurückließ. Der blaue Kleintransporter vom Typ "Scudo" stand zwischen 12.45 Uhr und 14.20 Uhr direkt vor der Pizzeria. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige die Beifahrerseite des Transporters. Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar: Kupfer abmontiert -

An der alten Buderusvilla in der Sophienstraße hatte es Diebe auf Kupfer abgesehen. Sie rissen die zu Schutzzwecken an der Villa montierten Bleche ab und machten sich mit der rund 300 Euro teuren Beute aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter zwischen Montag (30.03.2020) und Dienstagfrüh (31.03.2020) beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun-Biskirchen: Einbruch beim TSV -

Mit Gartengeräten im Gesamtwert von rund 300 Euro suchten Diebe am Biskirchener Sportplatz das Weite. Im Zeitraum von Montag (30.03.2020), gegen 10.00 Uhr bis Dienstag (31.03.2020), gegen 17.00 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zum Gelände und hebelten das Gerätehaus der Biskirchener Kicker auf. Hieraus ließen sie unter anderem eine Motorsense von "Stihl" mitgehen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 200 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell